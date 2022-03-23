Зеленський закликав Японію об'єднати Азію та змусити Росію зупинити вторгнення

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до японського парламенту закликав Токіо взяти лідерську роль в об'єднанні Азії, щоб змусити Росію зупинити вторгнення. Він також попросив посилити санкції проти Росії.

"Я вдячний вашій країні за принципову позицію в такий історичний момент, реальну допомогу Україні. Ви стали першими в Азії, хто почав дійсно сильно тиснути на Росію для відновлення миру, хто підтримав санкції проти Росії. Я закликаю продовжити це робити, закликаю об'єднувати зусилля країн Азії, ваших партнерів, щоб стабілізувати ситуацію, щоб Росія шукала миру і зупинила цунамі свого жорстокого вторгнення в Україну", - зазначив Зеленський.

Він також закликав Японію ввести ембарго на торгівлю з Росією і припинити роботу японських компаній на російському ринку.