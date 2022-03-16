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Япония лишила Россию статуса нормального торгового партнера

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Токио, Среда 16 марта 2022 11:36
Япония лишила Россию статуса нормального торгового партнера Фото: Япония лишила Россию статуса нормального торгового партнера (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Правительство Японии лишило России статуса "страны наибольшего благоприятствования" в торговле. Решение принято в качестве дополнительной санкционной меры, связанной с российским вторжением в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Такое решение означает, что российский импорт в эти страны будет облагаться более высокими таможенными пошлинами.

Президент США Джо Байден объявил об аналогичных мерах в пятницу, тогда как лидеры стран в составе G7 выступили с совместным заявлением, в котором выражено намерение отменить статус "страны наибольшего благоприятствования" для России.

В рамках санкций, наложенных на Россию за ее вторжение в Украину, правительство Японии уже ввело ограничения на экспорт полупроводников и других высокотехнологичных товаров.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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