Япония лишила Россию статуса нормального торгового партнера
Правительство Японии лишило России статуса "страны наибольшего благоприятствования" в торговле. Решение принято в качестве дополнительной санкционной меры, связанной с российским вторжением в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Такое решение означает, что российский импорт в эти страны будет облагаться более высокими таможенными пошлинами.
Президент США Джо Байден объявил об аналогичных мерах в пятницу, тогда как лидеры стран в составе G7 выступили с совместным заявлением, в котором выражено намерение отменить статус "страны наибольшего благоприятствования" для России.
В рамках санкций, наложенных на Россию за ее вторжение в Украину, правительство Японии уже ввело ограничения на экспорт полупроводников и других высокотехнологичных товаров.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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