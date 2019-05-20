Зеленский призвал отказаться от портретов президента в кабинетах

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации призвал чиновников не вешать в своих кабинетах его портреты. Об этом он заявил в своей речи во время торжественного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Президент - это не икона, не идол и не портрет", - сказал Зеленский.

Президент также призвал граждан к единению. "У нас есть общая боль. Каждый из нас погиб на Донбассе. Мы теряем в каждого из нас и каждый из нас переселенец. И каждый из нас гастарбайтер. Но мы все это преодолеем. Потому что каждый из нас украинец", - сказал он.

Зеленский выразил уверенность в том, что украинцы все это преодолеют. "Мы все украинцы от Ужгорода до Луганска. Мы все украинцы. Мы должны быть едины, ведь только тогда мы сильны", - добавил Зеленский.

Напомним, церемония инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая во время торжественного заседания Верховной рады.

Во время церемонии президент заявил о роспуске Верховной рады и дал парламенту два месяца.