Зеленський закликав відмовитися від портретів президента в кабінетах

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інаугурації закликав посадовців не вішати у своїх кабінетах його портрети. Про це він заявив у промові під час урочистого засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Президент - це не ікона, не ідол і не портрет", - сказав Зеленський.

Президент також закликав громадян до єднання. "У нас є спільний біль. Кожен з нас загинув на Донбасі. Ми втрачаємо кожного з нас і кожен з нас переселенець. І кожен з нас заробітчанин. Але ми все це подолаємо. Бо кожен з нас українець", - сказав він.

Зеленський висловив впевненість в тому, що українці все це подолають. "Ми всі українці від Ужгорода до Луганська. Ми всі українці. Ми маємо бути єдині адже тільки тоді ми сильні", - додав Зеленський.

Нагадаємо, церемонія інаугурації новообраного президента України Володимира Зеленського відбулася 20 травня під час урочистого засідання Верховної ради.

Під час церемонії президент заявив про розпуск Верховної ради і дав парламенту два місяці.