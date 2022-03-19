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Зеленский призвал остановить Россию: если не сделать это сейчас - другие агрессоры в мире начнут войны

Новина українською →
Киев, Суббота 19 марта 2022 16:42
Зеленский призвал остановить Россию: если не сделать это сейчас - другие агрессоры в мире начнут войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир немедленно остановить Россию, наказать ее сейчас. Пока другие агрессоры в мире не начали войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.

"Если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, то другие агрессоры в мире начнут другие войны. В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое-то государство мечтает покорить соседей", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон уверен, что в случае поражения Украины Россия быстро найдет новые захватнические цели.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон не исключил масштабной войны в Европе. Он призвал быть к этому готовыми.

Добавим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в случае проигрыша Украины в войне с Россией, следующей жертвой российской агрессии будет Литва.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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