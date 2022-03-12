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Данилов: если Россия одержит победу в Украине, то следующей будет Литва

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Киев, Суббота 12 марта 2022 22:39
Данилов: если Россия одержит победу в Украине, то следующей будет Литва Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что странам Балтии угрожает опасность со стороны России. В случае ее победы в войне против Украины следующей целью Путина может стать Литва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова во время телемарафона.

"Что касается ситуации со странами Балтии и Польшей. Действительно им угрожает опасность со стороны РФ. Не все это осознают в Европе. Поведение некоторых стран, например Германии, немножечко странное ввиду того, что в 21 веке происходит на территории Европы...То, что дает наша разведка, речь сегодня идет о Литве", - отметил он.

В свою очередь секретарь СНБО подчеркнул, что РФ не собирается останавливаться.

"У них есть следующая цель. Если они одержат победу на нашей территории, то следующая страна, которую захочет захватить Путин, - это будет Литва. Потом будут другие страны Балтии, потом они могут добраться до Польши. Все это будет зависеть от того, каким образом НАТО будет себя вести. Сегодня их поведение странное. Они думают, что их обойдет эта опасность", - резюмировал он.

Напомним, недавно президент Литвы Гитанас Науседа предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, что неспособность остановить российскую агрессию в Украине приведет к глобальному конфликту.

Также стало известно, что парламент Литвы ввел более строгое чрезвычайное положение в связи с вторжением РФ в Украину.

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