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Макрон призвал быть готовыми к войне в Европе

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Париж, Четверг 17 марта 2022 19:40
Макрон призвал быть готовыми к войне в Европе Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил масштабной войны в Европе. Он призвал быть к этому готовыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его предвыборное обращение, которое транслировали ведущие телеканалы Франции, в частности BFM TV.

"Наши силы - единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте", - сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что в случае его победы на выборах выделенный бюджет на оборону к 2025 году будет увеличен до 50 миллиардов евро. Сейчас оборонный бюджет составляет 41 млрд евро.

"Мы должны продолжать становиться более гибкими и адаптивными перед лицом новых типов конфликтов: космических, кибернетических, гражданских", - отметил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в случае проигрыша Украины в войне с Россией, следующей жертвой российской агрессии будет Литва.

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Эммануэль Макрон Франция Европа
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