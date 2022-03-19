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Зеленський закликав зупинити Росію: якщо не зробити це зараз - інші агресори у світі почнуть війни

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Київ, Субота 19 березня 2022 16:42
Зеленський закликав зупинити Росію: якщо не зробити це зараз - інші агресори у світі почнуть війни Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський закликав світ негайно зупинити Росію, покарати її зараз. Поки інші агресори в світі не розпочали війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в Telegram-каналі.

"Якщо не зупинити Росію зараз, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни. У різних регіонах світу. На різних континентах. Всюди, де якась держава мріє підкорити сусідів", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Брітанії Борис Джонсон впевнений, що в разі поразки України Росія швидко знайде нові загарбницькі цілі.

При цьому президент Франції Еммануель Макрон не виключив масштабної війни в Європі. Він закликав бути до цього готовими.

Додамо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що у випадку програшу України у війні з Росією, наступною жертвою російської агресії буде Литва.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 24-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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