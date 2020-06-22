Зеленский призвал международное сообщество не допустить возвращения России в G7

Международное сообщество не должно допустить возвращения России в G7 пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Поддержку Киеву в этом вопросе пообещала Канада.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью'ю канадскому изданию The Globe and Mail.

"Джастин Трюдо (премьер-министр Канады, - ред.) заявил, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет никакого решения, если мир не будет давить на Россию в этом вопросе", - сказал он.