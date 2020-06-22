Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити повернення Росії до G7

Міжнародна спільнота не має допустити повернення Росії в G7 поки не буде відновлена територіальна цілісність України. Підтримку Києву у цьому питанні пообіцяла Канада.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.

"Джастін Трюдо (прем'єр-міністр Канади, - ред.) заявив, що у Росії немає шансів повернутися в G7 до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку. І я повинен сказати, що не буде жодного рішення, якщо світ не буде тиснути на Росію в цьому питанні", - сказав він.