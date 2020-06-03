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Германия не видит оснований для возвращения России в G7

Новости » Политика     03.06.2020 - 16:37
Германия не видит оснований для возвращения России в G7
Фото: Штеффен Зайберт (flickr.com/re-publica)

Россия должна прекратить оккупацию украинских территорий

В немецком правительстве не видят оснований для возвращения Российской Федерации в "Большую семерку" (G7) сейчас. В Германии также напомнили причины исключения России из формата G7.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

Зайберт напомнил, что Россия была исключена из G7 за аннексию Крыма, поэтому обсуждать ее возвращение в клуб можно будет только после возвращения Украине оккупированных территорий.

"Российское руководство должно положить конец этой ситуации", - подчеркнул он.

Отметим, что недавно президент США Дональд Трамп предложил расширить формат G7, вернув к нему Российскую Федерацию. Сейчас "Большая семерка" состоит из США, Японии, Германии, Франции, Британии и Италии.

Также Трамп заявил о намерении пригласить российского лидера Владимира Путина на предстоящий саммит G7 в Вашингтоне.

Против возвращения России в "Большую семерку" сразу же выступили в правительстве Британии, заявив, что всячески будут блокировать этот процесс.

Премьер Канады Джастин Трюдо также заявил о невозможности возвращения России в G7 из-за нарушения международных норм и правил.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Российская ФедерацияГерманияG7
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