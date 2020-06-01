Британия будет блокировать возвращение России в G7

Фото: Даунинг-стрит (flickr.com garryknight)

Во время саммита в США Путин может присутствовать как гость, заявили в правительстве Британии

Великобритания готова заблокировать возвращение Российской Федерации в состав "Большой семерки" (G7). При этом РФ может участвовать в следующем саммите в качестве гостя.

Об этом сообщает Independent.

На Даунинг-стрит заверяют, что Британия будет выступать против любого предложения о реадмиссии России в G7. Таким образом правительство страны выразило свою позицию касательно инициативы американского президента Дональда Трампа о расширении группы.

Саммит G7 должен был пройти в конце июня в США. Однако из-за сложной эпидемической ситуации его перенесли на сентябрь. На Даунинг-стрит заявили, что Трамп, как хозяин принимающей страны, может пригласить российского коллегу Владимира Путина исключительно в качестве гостя.

Россию выгнали из G8 в 2014 году после того, как Кремль аннексировал украинский Крым. Отметим, что оставшиеся страны - США, Канада, Франция, Британия, Германия, Италия и Япония, - имеют право вето на изменение состава группы.

Накануне Дональд Трамп заявил, что собирается предложить Австралии, Индии, Южной Корее и России присоединиться к саммиту G7, который пройдет в США в начале осени.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что не поедет на мероприятие.

При этом ранее лидеры G7 заявили о желании личной встречи вместо проведения саммита в онлайн-формате.

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Автор: Роман Калиниченко