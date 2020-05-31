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Саммит лидеров G7 перенесен на сентябрь. Трамп хочет пригласить Россию

Новости » Политика     31.05.2020 - 06:31
Саммит лидеров G7 перенесен на сентябрь. Трамп хочет пригласить Россию
Фото: флаги стран G7 (europa.eu)

Также американский лидер собирается предложить присоединиться к саммиту Австралии, Индии и Южной Корее

Саммит лидеров стран "Большой Семерки" - G7 - откладывается как минимум до сентября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что хочет пригласить на встречу еще четыре страны, среди них есть Россия.

Об этом сообщает CNN.

Также предложение посетить саммит Трамп собирается отправить лидерам Австралии, Индии и Южной Кореи. Ранее встреча "Большой Семерки" планировалась в конце июня в Вашингтоне.

"Я откладываю саммит, потому что я не чувствую себя как G7 из-за того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", - сказал Трамп журналистам в субботу, 30 мая.

"Большая Семерка" состоит из США, Канады, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Японии. Директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах сказала, что президент хочет объединить в своих рядах других традиционных союзников, в том числе некоторые страны разведывательного альянса Five Eyes ("Пять глаз").

Отметим, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в ранее, что он пока не может пообещать личное присутствие на встрече G7 из-за опасений по поводу передачи вируса и канадских правил карантина

Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с Трампом в четверг. Два лидера "согласились с важностью созыва G7 лично в ближайшем будущем". Однако Белый дом не сообщил, решился ли Макрон прибыть лично.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не приедет лично в Вашингтон на летний саммит G7.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины саммитG7
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