Зеленский призвал крупнейшего независимого трейдера Vitol прекратить поставки российской нефти

Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко направил компании соответствующее письмо от имени Зеленского. В письме советник попросил Vitol сообщить, когда она отгрузит последний баррель российской нефти и сколько именно ее будет отправлено до этой даты.

Отметим, что президент впервые попросил компанию прекратить деловые отношения с РФ в марте. В апреле Vitol заявила, что объем российской нефти "существенно снизится во втором квартале, поскольку текущие контрактные обязательства уменьшатся". Также заявлялось, что нефтетрейдер планирует выйти с российского рынка и прекратить транспортировку ее нефти до конца года.

Но эти обещания не были выполнены. В частности, информация о перевозке Refinitiv, собранная Global Witness, показала, что Vitol зафрахтовала в июне через порты РФ более 11 млн баррелей нефти. А с 24 февраля компания зафрахтовала более 38 млн баррелей нефти из российских портов стоимостью примерно 3,21 млрд долларов (в среднем - более 9 млн баррелей в месяц).

По словам руководителя отдела расследования данных в Global Witness Сэма Леона, с момента вторжения РФ компания была одной из главных западных каналов торговли энергоносителями президента России Владимира Путина.

"Ничто, кроме самого жесткого эмбарго на российскую нефть, не остановит их наживы за счет украинского народа", - заявил он.

Vitol также экспортирует казахстанскую нефть и нефтепродукты через российские порты.

В апреле компания заявила, что не будет заключать никаких новых соглашений по российской нефти и нефтепродуктам. К тому же, она имеет долю в "Восток Ойл", крупном российском проекте по разработке нефти и газа в Арктике. Нефтетрейдер заявил, что согласился продать свои акции и находится "в процессе завершения юридических формальностей" по этому поводу.