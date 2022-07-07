Зеленський закликав найбільшого незалежного трейдера Vitol припинити постачання російської нафти

Радник президента з питань економіки Олег Устенко направив компанії відповідний лист від імені Зеленського. У листі радник попросив Vitol повідомити, коли вона відвантажить останній барель російської нафти і скільки саме її буде відправлено до цієї дати.

Зазначимо, що президент уперше попросив компанію припинити ділові відносини з РФ у березні. У квітні Vitol заявила, що обсяг російської нафти "суттєво знизиться у другому кварталі, оскільки поточні контрактні зобов’язання зменшаться". Також заявлялося, що нафтотрейдер планує вийти з російського ринку та припинити транспортування її нафти до кінця року.

Але ці обіцянки не були виконані. Зокрема, інформація про перевезення Refinitiv, зібрана Global Witness, показала, що Vitol зафрахтувала у червні через порти РФ понад 11 млн барелів нафти. А з 24 лютого компанія зафрахтувала понад 38 млн барелів нафти з російських портів вартістю приблизно 3,21 млрд доларів (у середньому - більше 9 млн барелів на місяць).

За словами керівника відділу розслідування даних у Global Witness Сема Леона, з моменту вторгнення РФ компанія була однією з головних західних каналів торгівлі енергоносіями президента Росії Володимира Путіна.

"Ніщо, крім найжорсткішого ембарго на російську нафту, не зупинить їх наживи за рахунок українського народу", - заявив він.

Vitol також експортує казахстанську нафту та нафтопродукти через російські порти.

У квітні компанія заявила, що не укладатиме жодних нових угод щодо російської нафти та нафтопродуктів. До того ж, вона має частку у "Восток Ойл", великому російському проекті з розробки нафти й газу в Арктиці. Нафтотрейдер заявив, що погодилвся продати свої акції та перебуває "в процесі завершення юридичних формальностей" щодо цього.