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Shell продает сеть АЗС в России, уже известен покупатель, - Forbes

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Москва, Пятница 06 мая 2022 04:25
Shell продает сеть АЗС в России, уже известен покупатель, - Forbes АЗС Shell (Фото: shell.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Shell намерена продать сеть заправочных станций в России. Среди потенциальных покупателей называют "Лукойл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Сообщается, что сделка еще не подписана, стороны находятся в процессе переговоров. В Shell намерены продать все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года.

В России у Shell более 370 АЗС в 28 городах. Часть из них принадлежит самой компании, некоторые работают под брендом Shell по франшизе. К бизнесу Shell присматривалось несколько игроков, но ближе всего к покупке сети "Лукойл".

Покупатель розничной сети также получит завод по производству смазочных материалов в городе Торжок Тверской области вместе с долгами. Кредиты предприятия, на балансе которого находятся АЗС и завод, составляют 9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Shell может продать китайским компаниям долю в крупном газовом проекте в России.

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