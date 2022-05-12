"Лукойл" купил более 400 АЗС у Shell

Российская нефтяная компания "Лукойл" стала собственником 411 АЗС и завода по производству смазочных материалов в Тверской области. Продавцом оказалась компания Shell, которая еще в марте решила уйти с российского рынка .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Лукойла".

"ПАО "Лукойл" сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc (далее также Shell) о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл Нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России", - говорится в сообщении компании.

Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области.