Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Німеччини і Франції натиснути на Росію, щоб її керівники погодилися на зустріч у нормандському форматі і завершили війну на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського та Меркель.

Зеленський зазначив, що Росія не погоджує кластери від Німеччини та Франції. Глава держави закликав Берлін і Париж країни тиснути на Москву, щоб вона погодилася на зустріч у нормандському форматі і завершила війну Донбасі.

"Я вважаю прекрасним проєкт, який готувала німецька сторона спільно з французькою, під назвою ключові кластери з виконання мінських домовленостей. Україна підтримала цей проєкт, і він зараз знаходиться у російської сторони. Тільки Росія сьогодні не акцептувала ці кроки закінчення війни в Донбасі", - сказав Зеленський.