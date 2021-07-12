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Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі

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Берлін, Понеділок 12 липня 2021 20:45
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Німеччини і Франції натиснути на Росію, щоб її керівники погодилися на зустріч у нормандському форматі і завершили війну на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського та Меркель.

Зеленський зазначив, що Росія не погоджує кластери від Німеччини та Франції. Глава держави закликав Берлін і Париж країни тиснути на Москву, щоб вона погодилася на зустріч у нормандському форматі і завершила війну Донбасі.

"Я вважаю прекрасним проєкт, який готувала німецька сторона спільно з французькою, під назвою ключові кластери з виконання мінських домовленостей. Україна підтримала цей проєкт, і він зараз знаходиться у російської сторони. Тільки Росія сьогодні не акцептувала ці кроки закінчення війни в Донбасі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що "Мінськ" народився ледве живим, тому зараз він працює над новим форматом за участю президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна.

Зазначимо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук зазначав, що Росія ставить ультиматуми на переговорах щодо Донбасу.

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