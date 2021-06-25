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"Полная фальсификация": Кравчук рассказал об ультиматумах России на заседании ТКГ

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Киев, Пятница 25 июня 2021 01:11
"Полная фальсификация": Кравчук рассказал об ультиматумах России на заседании ТКГ Фото: Леонид Кравчук, глава делегации Украины в ТКГ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Россия ставит ультиматумы на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Требование Москвы полностью расходятся с украинской позицией.

Об этом в эфире "Право на владу" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Кравчук назвал фальсификацией заявления российской стороны.

"Они (РФ. - ред.) издеваются над нами. Последнее заседание, даже говорить не надо, или выполняете то, что записано в Минских соглашениях, а они берут документ, который подан в Совбез ООН, где сначала выборы, а потом границу. Фальсификация полная. Полная противоположность позиции Украины", - рассказал Кравчук

Напомним, представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия использует украинских политзаключенных в политических целях. В частности, в обмен на выполнение политических требований, которые являются для Украины нереальными.

Как писало РБК-Украина, 9 июня на заседании ТКГ украинская сторона призвала пророссийских боевиков отдать Украине четырех тяжелобольных пленных украинцев.

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