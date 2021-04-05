UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский призвал Британию усилить санкции против Россию из-за провокаций на границе

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию усилить санкции против Российской Федерации из-за наращивания военного контингента у российско-украинской границы. Он также просил Британию вместе со странами НАТО увеличить свое присутствие в регионе.

Об этом Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, передает пресс-служба Офиса президента.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам - членам НАТО и всей Европе", - заявил он.

Президент сообщил Джонсону об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента у украинской границы и попытки России сорвать реализацию минских договоренностей.

Стороны также обсудили реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время визита Зеленского в Лондон осенью прошлого года. В частности, они обсудили развитие Военно-морского флота Украины.

В ходе разговора лидеры стран скоординировали действия по реализации евроатлантического курса Украины. Зеленский отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО является первоочередным приоритетом правительства.

"Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский пригласил Бориса Джонсона принять участие в саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве в августе этого года.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Россия перебрасывает свои военные подразделения к украинской границе. Российские войска стягивают в Брянскую область и оккупированный Крым.

В свою очередь в России заявили, что переброска российских военных "не угрожает Украине".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский, комментируя действия России, заявил, что украинская армия всегда готова дать отпор.

Кроме того, Соединенные Штаты потребовали от России объяснений из-за стягивания войск к границе Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВеликобританияБорис Джонсон
Читайте также
США потребовали от России объяснений из-за стягивания войск к границе Украины
Британия ослабляет карантин с 12 апреля. Откроются пабы, спортзалы и парикмахерские
Прогноз погоды