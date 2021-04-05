Зеленський закликав Британію посилити санкції проти Росії через провокації на кордоні

"Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеки України, країнам - членам НАТО та всій Європі", - заявив він.

Президент повідомив Джонсону про загострення ситуації на Донбасі, нарощування російського військового контингенту в українській кордону і спроби Росії зірвати реалізацію мінських домовленостей.

Сторони також обговорили реалізацію домовленостей, які були досягнуті під час візиту Зеленського в Лондон восени минулого року. Зокрема, вони обговорили розвиток Військово-морського флоту України.

У ході розмови лідери країн скоординували дії з реалізації євроатлантичного курсу України. Зеленський зазначив, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО є першочерговим пріоритетом уряду.

"Отримання Плану дій щодо членства в НАТО сприяло б зміцненню обороноздатності України", - підкреслив він.

Крім того, Зеленський запросив Бориса Джонсона взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться в Києві в серпні цього року.