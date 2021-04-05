Зеленський закликав Британію посилити санкції проти Росії через провокації на кордоні

Президент України Володимир Зеленський закликав Великобританію посилити санкції проти Російської Федерації через нарощування військового контингенту в російсько-українського кордону. Він також просив Британію разом з країнами НАТО збільшити свою присутність в регіоні.
Про це Зеленський заявив в ході телефонної розмови з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, передає прес-служба Офісу президента.
"Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеки України, країнам - членам НАТО та всій Європі", - заявив він.
Президент повідомив Джонсону про загострення ситуації на Донбасі, нарощування російського військового контингенту в українській кордону і спроби Росії зірвати реалізацію мінських домовленостей.
Сторони також обговорили реалізацію домовленостей, які були досягнуті під час візиту Зеленського в Лондон восени минулого року. Зокрема, вони обговорили розвиток Військово-морського флоту України.
У ході розмови лідери країн скоординували дії з реалізації євроатлантичного курсу України. Зеленський зазначив, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО є першочерговим пріоритетом уряду.
"Отримання Плану дій щодо членства в НАТО сприяло б зміцненню обороноздатності України", - підкреслив він.
Крім того, Зеленський запросив Бориса Джонсона взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться в Києві в серпні цього року.
Нагадаємо, минулого тижня з'явилася інформація про те, що Росія перекидає свої військові підрозділи до українського кордону. Російські війська стягують у Брянську область і окупований Крим.
У свою чергу в Росії заявили, що перекидання російських військових "не загрожує Україні".
Водночас президент України Володимир Зеленський, коментуючи дії Росії, заявив, що українська армія завжди готова дати відсіч.
Крім того, Сполучені Штати зажадали від Росії пояснень через стягування військ до кордону України.