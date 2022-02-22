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Зеленский о признании Россией "ЛДНР": юридическая подоплека для дальнейшей агрессии

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о признании Россией "ЛДНР". По его словам, этим РФ создает юридическую подоплеку для дальнейшей вооруженной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента на совместном с президентом Эстонии брифинге.

"Признание РФ "ЛДНР" - это новый акт агрессии против Украины, который требует немедленной реакции со стороны международных партнеров, международного сообщества. Считаем, что этим решением РФ создает юридическую подоплеку для дальнейшей вооруженной агрессии против государства Украина", - заявил он.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

После этого он подписал указ о введении российских войск на территорию оккупированного Донбасса.

В свою очередь украинская делегация в ТКГ осудила признание Россией "ЛДНР" и отметила, что это сознательным выходом РФ из минских договоренностей.

Отметим, РБК-Украина внимательно следит за происходящим сейчас на востоке Украины, реакцией мира на события и все возможные последствия.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияДНР