Зеленський про визнання Росією "ЛДНР": юридичне підгрунтя для подальшої агресії

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про визнання Росією "ЛДНР". За його словами, цим РФ створює юридичне підгрунтя для подальшої збройної агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента на спільному з президентом Естонії брифінгу.
"Визнання РФ "ЛДНР" - це новий акт агресії проти України, який потребує негайної реакції з боку міжнародних партнерів, міжнародного співтовариства. Вважаємо, що цим рішенням РФ створює юридичне підгрунтя для подальшої збройної агресії проти держави Україна", - заявив він.
Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР".
Після цього він підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.
Своєю чергою українська делегація в ТКГ засудила визнання Росією "ЛДНР" і зазначила, що це свідомим виходом РФ із мінських домовленостей.
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