Зеленський призначив військового омбудсмана: хто очолив нову посаду

Сьогодні вранці президент України підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) військовим омбудсманом. Іншим указом Глава держави звільнив її з посади уповноваженої президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Таким чином Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом.

"Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії", - зазначив Зеленський.

Крім того, як йдеться в заяві, триває активна робота зі створення Офісу військового омбудсмана. Указ про його започаткування глава держави підписав 19 вересня цього року, а також затвердив положення про нього.

"Основний пріоритет зараз - це запуск Офісу військового омбудсмана. В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців. Як у статусі уповноваженої президента, так і в статусі військового омбудсмана я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них", - зазначила Решетилова.

Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони - чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Військовий омбудсман розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.