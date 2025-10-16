RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский назначил военного омбудсмена: кто возглавил новую должность

Фото: военный омбудсмен Ольга Решетилова (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову первым военным омбудсманом. Новая должность призвана обеспечивать защиту прав всех военных, резервистов и добровольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Сегодня утром президент Украины подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) военным омбудсманом. Другим указом Глава государства уволил ее с должности уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Таким образом Решетилова стала первым в истории Украины военным омбудсманом.

"Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии", - отметил Зеленский.

Кроме того, как говорится в заявлении, продолжается активная работа по созданию Офиса военного омбудсмена. Указ о его создании глава государства подписал 19 сентября этого года, а также утвердил положение о нем.

"Основной приоритет сейчас - это запуск Офиса военного омбудсмена. В это время также важно не потерять динамику по обработке и реагированию на обращения и жалобы военнослужащих. Как в статусе уполномоченного президента, так и в статусе военного омбудсмена я буду работать над обеспечением ощущения защищенности для военных и над восстановлением справедливости для них", - отметила Решетилова.

Офис военного омбудсмена будет постоянным вспомогательным органом при президенте Украины, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны - действующих военных, бойцов добровольческих формирований территориальных общин, резервистов на учениях, участников движения сопротивления в оккупации и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.

Военный омбудсмен будет решать проблемные вопросы прохождения службы и рассматривать жалобы, может назначать проверки и нарабатывать решения.

Что известно об Ольге Решетиловой

Ольга Решетилова является соучредителем фонда поддержки украинской армии "Вернись живым". Она занималась координацией работы фонда с силовыми структурами и непосредственно с силами и средствами антитеррористической операции на востоке Украины.

Решетилова неоднократно посещала украинских военнослужащих в зоне боевых действий, где сталкивалась с нарушениями прав человека. В 2015 году она оставила "Вернись живым" и начала заниматься журналистскими и общественными расследованиями нарушений в секторе безопасности.

В 2019 году Кабинет Министров назначил Решетилову членом Комиссии по избранию председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Закон о военном омбудсмене

Напомним, создание института, который должен защищать права военнослужащих, анонсировали еще в декабре 2024 года. Законопроект об омбудсмене находился в парламенте с мая 2025 года, а вот в июне его уже приняли в первом чтении, и поддержали окончательно.

Как рассказала Ольга Решетилова, которая с 30 декабря 2024 года занимает должность уполномоченного президента по вопросам защиты прав военнослужащих, Офис военного омбудсмена заработает после вступления в силу закона и подписания президентом указа о его создании.

После этого военный омбудсмен начнет принимать жалобы военнослужащих и проводить проверки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины