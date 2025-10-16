Зеленский назначил военного омбудсмена: кто возглавил новую должность

Сегодня утром президент Украины подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) военным омбудсманом. Другим указом Глава государства уволил ее с должности уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Таким образом Решетилова стала первым в истории Украины военным омбудсманом.

"Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии", - отметил Зеленский.

Кроме того, как говорится в заявлении, продолжается активная работа по созданию Офиса военного омбудсмена. Указ о его создании глава государства подписал 19 сентября этого года, а также утвердил положение о нем.

"Основной приоритет сейчас - это запуск Офиса военного омбудсмена. В это время также важно не потерять динамику по обработке и реагированию на обращения и жалобы военнослужащих. Как в статусе уполномоченного президента, так и в статусе военного омбудсмена я буду работать над обеспечением ощущения защищенности для военных и над восстановлением справедливости для них", - отметила Решетилова.

Офис военного омбудсмена будет постоянным вспомогательным органом при президенте Украины, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны - действующих военных, бойцов добровольческих формирований территориальных общин, резервистов на учениях, участников движения сопротивления в оккупации и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.

Военный омбудсмен будет решать проблемные вопросы прохождения службы и рассматривать жалобы, может назначать проверки и нарабатывать решения.