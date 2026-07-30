Зеленський призначив Тимура Ткаченка головою Київської ОВА

Нагадаємо, що Зеленський звільнив Ткаченка з посади голови Київської міської військової адміністрації 16 липня. Того ж дня тимчасовим виконувачем обов'язків начальника КМВА призначили Андрія Ткачова.

Посада голови Київської ОДА вивільнилася після того, як її попередній очільник Микола Калашник перейшов на роботу до Кабінету міністрів.

Кандидатуру Ткаченка на нову посаду минулого тижня узгодив уряд - остаточне рішення залишалося за президентом.

Ткаченко очолював КМВА з 31 грудня 2024 року, змінивши на цій посаді Сергія Попка. До призначення він працював заступником міністра розвитку громад та територій, а також заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.