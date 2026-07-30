Зеленский назначил Тимура Ткаченко главой Киевской ОВА

Напомним, что Зеленский уволил Ткаченко с должности главы Киевской городской военной администрации 16 июля. В тот же день временным исполняющим обязанности начальника КМВА назначили Андрея Ткачева.

Должность главы Киевской ОГА освободилась после того, как ее предыдущий глава Николай Калашник перешел на работу в Кабинет министров.

Кандидатуру Ткаченко на новую должность на прошлой неделе согласовало правительство – окончательное решение оставалось за президентом.

Ткаченко возглавлял КМВА с 31 декабря 2024 года, сменив на этом посту Сергея Попка. До назначения он работал заместителем министра развития общин и территорий, а также заместителем министра по стратегическим отраслям промышленности.