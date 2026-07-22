Ткаченко після звільнення з КМВА отримає нову посаду, Кабмін уже погодив

Кабінет міністрів погодив призначення Тимура Ткаченка на нову посаду після його звільнення з посади голови Київської міської військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію постійного представника Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тараса Мельничука у Telegram.

Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Раніше цю посаду обіймав Микола Калашник.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду. Раніше Ткаченко очолював Київську міську військову адміністрацію, однак був звільнений з цієї посади.

Рішення має ухвалити Зеленський

Після погодження Кабінетом Міністрів призначення ще не вважається остаточним.

Наступним етапом стане рішення президента України Володимира Зеленського. Саме глава держави має підписати указ про призначення Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації.

Після виходу відповідного президентського указу Ткаченка офіційно вступить на посаду керівника Київської ОДА.

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський анонсував оновлення кадрової політики уряду та перегляд підходів до роботи міністерств. За його словами, найближчим часом планується провести оцінку ефективності роботи відомств, після якої буде ухвалено подальші управлінські рішення.