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Тимчасовим очільником Київської МВА став Андрій Ткачов

15:53 21.07.2026 Вт
1 хв
До цього посадовець працював першим заступником ексочільника КМВА Ткаченка
aimg Валерій Ульяненко
Тимчасовим очільником Київської МВА став Андрій Ткачов Фото: Андрій Ткачов (facebook.com/kyivmva)
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Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Київської міської військової адміністрації призначили Андрія Ткачова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження на сайті міської влади.

Андрій Ткачов підписав документ про тимчасове виконання обов'язків начальника адміністрації 16 липня.

До цього призначення посадовець працював першим заступником колишнього очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Що відомо про Андрія Ткачова

Тимчасовий керівник Київської військової адміністрації має досвід роботи у сфері держуправління та цивільної безпеки. Зокрема, у 2015-2021 роках займався реформою поліції, а також працював у Державній службі з безпеки на транспорті, де керував Департаментом державного контролю.

У 2022 році Ткачов добровільно долучився до лав Сил оборони України.

Нагадаємо, 16 липня президент України Володимир Зеленський звільнив тодішнього голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Зазначимо, 16 липня Київська та Миколаївська області отримали нових тимчасових керівників. Їхні попередні очільники отримали нові посади у Кабінеті міністрів України.

Крім того, 20 липня Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким генерал-майор Євген Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки міністра оборони України.

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