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Зеленський призначив Тимура Ткаченка головою Київської ОВА

19:06 30.07.2026 Чт
1 хв
Два тижні тому Зеленський звільнив Ткаченка з посади голови КМВА
aimg Валерія Абабіна
Зеленський призначив Тимура Ткаченка головою Київської ОВА Фото: Новий голова Київської ОВА Тимур Ткаченко (facebook.com timurtkachenko)
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Тимур Ткаченко призначений головою Київської обласної військової адміністрації. Відповідний указ №676/2026 підписаний президентом України 30 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Президента України Володимира Зеленського.

Відповідний указ №676/2026 глава держави підписав 30 липня. У документі йдеться про призначення Тимура Ткаченка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що Зеленський звільнив Ткаченка з посади голови Київської міської військової адміністрації 16 липня. Того ж дня тимчасовим виконувачем обов'язків начальника КМВА призначили Андрія Ткачова.

Посада голови Київської ОДА вивільнилася після того, як її попередній очільник Микола Калашник перейшов на роботу до Кабінету міністрів.

Кандидатуру Ткаченка на нову посаду минулого тижня узгодив уряд - остаточне рішення залишалося за президентом.

Ткаченко очолював КМВА з 31 грудня 2024 року, змінивши на цій посаді Сергія Попка. До призначення він працював заступником міністра розвитку громад та територій, а також заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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