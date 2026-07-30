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Зеленский назначил Тимура Ткаченко главой Киевской ОВА

19:06 30.07.2026 Чт
1 мин
Две недели назад Зеленский уволил Ткаченко с должности главы КМВА
aimg Валерия Абабина
Зеленский назначил Тимура Ткаченко главой Киевской ОВА Фото: Новый глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко (facebook.com timurtkachenko)
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Тимур Ткаченко назначен главой Киевской областной военной администрации. Соответствующий указ №676/2026 был подписан президентом Украины 30 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий указ №676/2026 глава государства подписал 30 июля. В документе говорится о назначении Тимура Ткаченко на должность главы Киевской областной военной администрации.

Напомним, что Зеленский уволил Ткаченко с должности главы Киевской городской военной администрации 16 июля. В тот же день временным исполняющим обязанности начальника КМВА назначили Андрея Ткачева.

Должность главы Киевской ОГА освободилась после того, как ее предыдущий глава Николай Калашник перешел на работу в Кабинет министров.

Кандидатуру Ткаченко на новую должность на прошлой неделе согласовало правительство – окончательное решение оставалось за президентом.

Ткаченко возглавлял КМВА с 31 декабря 2024 года, сменив на этом посту Сергея Попка. До назначения он работал заместителем министра развития общин и территорий, а также заместителем министра по стратегическим отраслям промышленности.

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