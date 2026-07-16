Зеленський призначив т.в.о. замість Кіма та Калашника в областях

Кадрові зміни та призначення Зеленського

Нагадаємо, 16 липня 2026 року в Україні відбулася серія важливих кадрових та управлінських рішень на державному рівні.

Зокрема, ввечері президент Володимир Зеленський анонсував масштабне перезавантаження українських посольств та закордонних представництв, анонсувавши зустріч із дипломатичною командою країни.

Окрім цього, відбулися зміни у керівництві столиці. Глава держави підписав указ, яким звільнив Тимура Ткаченка з посади голови КМВА (Київської міської військової адміністрації).

Також цього дня суттєві ротації зачепили оборонний сектор. Президент призначив Євгенія Хмару в.о. міністра оборони.

Раніше генерал-майор Хмара тимчасово виконував обов'язки голови Служби безпеки України, а в подальшому глава держави планує офіційно запропонувати його кандидатуру Верховній Раді на посаду міністра.