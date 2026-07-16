Зеленский назначил врио вместо Кима и Калашника в областях

Киевская и Николаевская области получили новых временных руководителей после того, как их предыдущие руководители перешли на работу в Кабинет Министров Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента Украины Владимира Зеленского №616/2026 и №617/2026.
Согласно решению главы государства, временным исполняющим обязанности главы Киевской областной государственной администрации назначен Олейник Руслан Юрьевич.
Временное исполнение обязанностей главы Николаевской областной государственной администрации возложено на Решетилова Георгия Александровича.
Оба указа президент подписал сегодня, 16 июля 2026 года.
Новые назначения состоялись после того, как предыдущие руководители этих областей – Виталий Ким (Николаевская ОВА) и Руслан Калашник (Киевская ОВА) - официально перешли на работу в Кабинет министров Украины.
Напомним, 16 июля 2026 г. в Украине состоялась серия важных кадровых и управленческих решений на государственном уровне.
В частности, вечером президент Владимир Зеленский анонсировал масштабную перезагрузку украинских посольств и зарубежных представительств, анонсировав встречу с дипломатической командой страны.
Кроме того, произошли изменения в руководстве столицы. Глава государства подписал указ, которым уволил Тимура Ткаченко с должности главы КМВА (Киевской городской военной администрации).
Также в этот день существенные ротации затронули оборонный сектор. Президент назначил Евгения Хмару и.о. министра обороны.
Ранее генерал-майор Хмара временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины, а в дальнейшем глава государства планирует официально предложить его кандидатуру Верховной Раде на должность министра.