Зеленский назначил врио вместо Кима и Калашника в областях

Кадровые изменения и назначение Зеленского

Напомним, 16 июля 2026 г. в Украине состоялась серия важных кадровых и управленческих решений на государственном уровне.

В частности, вечером президент Владимир Зеленский анонсировал масштабную перезагрузку украинских посольств и зарубежных представительств, анонсировав встречу с дипломатической командой страны.

Кроме того, произошли изменения в руководстве столицы. Глава государства подписал указ, которым уволил Тимура Ткаченко с должности главы КМВА (Киевской городской военной администрации).

Также в этот день существенные ротации затронули оборонный сектор. Президент назначил Евгения Хмару и.о. министра обороны.

Ранее генерал-майор Хмара временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины, а в дальнейшем глава государства планирует официально предложить его кандидатуру Верховной Раде на должность министра.