Зеленський призначив послів у Перу і Бахрейні

Президент України Володимир Зеленський призначив послів у двох країнах - Бахрейні та Перу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на укази президента №872 та №878 .

Так, з 23 грудня українським послом у королівстві Бахрейн буде Дмитро Сенік. Він також виконує повноваження надзвичайного і повноважного посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах.

З цього ж дня свої повноваження починає виконувати і посол України в Перу Юрій Полюхович.