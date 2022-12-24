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Зеленський призначив послів у Перу і Бахрейні

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Президент України Володимир Зеленський призначив послів у двох країнах - Бахрейні та Перу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на укази президента №872 та №878.

Так, з 23 грудня українським послом у королівстві Бахрейн буде Дмитро Сенік. Він також виконує повноваження надзвичайного і повноважного посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах.

З цього ж дня свої повноваження починає виконувати і посол України в Перу Юрій Полюхович.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський змінив також послів у Болгарії та Латвії.

Нагадаємо, сьогодні в Києві відбулася Конференція послів України, під час якої глава держави звернувся до очільників українських дипломатичних установ.

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