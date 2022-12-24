Зеленський призначив послів у Перу і Бахрейні

Президент України Володимир Зеленський призначив послів у двох країнах - Бахрейні та Перу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на укази президента №872 та №878.
Так, з 23 грудня українським послом у королівстві Бахрейн буде Дмитро Сенік. Він також виконує повноваження надзвичайного і повноважного посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах.
З цього ж дня свої повноваження починає виконувати і посол України в Перу Юрій Полюхович.
Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський змінив також послів у Болгарії та Латвії.
Нагадаємо, сьогодні в Києві відбулася Конференція послів України, під час якої глава держави звернувся до очільників українських дипломатичних установ.
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