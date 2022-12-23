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Зеленський - послам: у нас нема права на вихідні, маємо спати менше ворога

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Київ, П'ятниця 23 грудня 2022 15:25
Зеленський - послам: у нас нема права на вихідні, маємо спати менше ворога Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

У дипломатів під час війни немає права на вихідний. Оскільки вони мають працювати разом з владою ефективніше за ворога, аби здобути перемогу.

Про це глава держави заявив на Конференції послів України, передає кореспондент РБК-Україна.

"У нас з вами немає права на вихідний, на відпочинок, на відпустку, на восьмигодинний робочий день. Усі ті права, які гарантує Конституція України для нас із вами особисто, як для представників нашої держави, зараз на паузі. Бо якщо ми будемо відпочиватимемо, будемо легковажними, будемо розслаблені, у нас не буде ні Конституції України, ні нашої країни. Ми з вами маємо спати менше, ніж ворог, думати більше, ніж ворог, ризикувати ефективніше, ніж ворог", - заявив Зеленський.

Своєю чергою він згадав і російського диктатора Володимира Путіна, який останній часом активно виходить на публіку на тлі поразок РФ.

"У нас з вами немає часу, щоб, наприклад, дивитися двогодинні прес-конференції президента РФ. У нас з вами просто немає часу на такі дрібниці. Ми і так знаємо, чим закінчиться ця війна", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, також Зеленський на конференції українських послів допустив нові поїздки за кордон і назвав умову.

Також президент назвав завдання дипломатії на 2023 рік, про це читайте за посиланням.

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