Зеленский назначил послов в Перу и Бахрейне

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в двух странах – Бахрейне и Перу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указы президента №872 и №878.
Да, с 23 декабря украинским послом в королевстве Бахрейн будет Дмитрий Сеник. Он также исполняет полномочия Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.
С этого дня свои полномочия начинает исполнять и посол Украины в Перу Юрий Полюхович.
Напомним, что сегодня Владимир Зеленский сменил также послов в Болгарии и Латвии.
Напомним, сегодня в Киеве состоялась Конференция послов Украины, во время которой глава государства обратился к руководителям украинских дипломатических учреждений.
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