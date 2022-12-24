RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский назначил послов в Перу и Бахрейне

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в двух странах – Бахрейне и Перу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указы президента №872 и №878.

Да, с 23 декабря украинским послом в королевстве Бахрейн будет Дмитрий Сеник. Он также исполняет полномочия Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

С этого дня свои полномочия начинает исполнять и посол Украины в Перу Юрий Полюхович.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский сменил также послов в Болгарии и Латвии.

Напомним, сегодня в Киеве состоялась Конференция послов Украины, во время которой глава государства обратился к руководителям украинских дипломатических учреждений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПеруБахрейн