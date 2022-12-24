Зеленский назначил послов в Перу и Бахрейне

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в двух странах – Бахрейне и Перу.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на указы президента №872 и №878 .

Да, с 23 декабря украинским послом в королевстве Бахрейн будет Дмитрий Сеник. Он также исполняет полномочия Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

С этого дня свои полномочия начинает исполнять и посол Украины в Перу Юрий Полюхович.