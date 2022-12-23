Сьогодні, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський змінив послів у Болгарії та Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента.

Також Зеленський призначив Куцевола Анатолія Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в Латвії. До нього цю посаду обіймав Олександр Міщенко, якого сьогодні було звільнено наказом президента №881/2022.

"Призначити Ілащук Олесю Костянтинівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія", - говорить указ №880/2022.

Згідно з указом №879/2022, президент звільнив Віталія Москаленка, який до тепер обіймав посаду посла України в Болгарії.

Нагадаємо, сьогодні в Києві відбулася Конференція послів України, під час якої глава держави звернувся до очільників українських дипломатичних установ.

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