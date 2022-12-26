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Зеленський призначив послів у двох країнах

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Київ, Понеділок 26 грудня 2022 21:06
Зеленський призначив послів у двох країнах Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський затвердив призначення послів у Нігерії та Аргентині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави держави.

Згідно з документами, новим послом України у Нігерії став Іван Холостенко.

При цьому президент звільнив від виконання обов'язків спецпредставника з питань придністровського врегулювання Юрія Клименка - він очолить українське дипломатичне представництво в Аргентині.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 23 грудня Зеленський звільнив послів у Болгарії та Латвії та призначив нових.

Також ми писали, що у жовтні Зеленський підписав указ про відставку Петра Врублевського з посади посла України в Казахстані.

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Володимир Зеленський Аргентина Офіс президента Нигерия
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