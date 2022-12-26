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Зеленский назначил послов в двух странах

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Киев, Понедельник 26 декабря 2022 21:06
Зеленский назначил послов в двух странах Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил назначение послов в Нигерии и Аргентине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства.

Согласно документам, новым послом Украины в Нигерии стал Иван Холостенко.

При этом президент освободил от исполнения обязанностей спецпредставителя по вопросам приднестровского урегулирования Юрия Клименко - теперь он возглавит украинское дипломатическое представительство в Аргентине.

Напомним, ранее стало известно, что 23 декабря Зеленский уволил послов в Болгарии и Латвии и назначил новых.

Также мы писали, что в октябре Зеленский подписал указ об отставке Петра Врублевского с поста посла Украины в Казахстане.

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