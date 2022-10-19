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Зеленський звільнив посла України у Казахстані

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Середа 19 жовтня 2022 06:55
Зеленський звільнив посла України у Казахстані Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відставку Петра Врублевського з посади посла України у Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

"Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Казахстан", - мовиться у тексті указу №723/2022.

Що цьому передувало

Дипломат у інтерв'ю казахському блогеру, маючи на увазі війну в Україні, сказав, що "чим більше ми (українці - ред.) вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям".

Росія вимагала від Казахстану вислати Врублевського, але Астана звинуватила Москву в неналежному тоні у відносинах між "рівними стратегічними партнерами" та відхилила заклик і попросила Київ замінити посла.

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