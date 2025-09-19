UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський призначив першого військового омбудсмена: хто ним став

Фото: військовий омбудсмен Ольга Решетилова (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмена та ухвалив рішення призначити першим військовим омбудсменом Ольгу Решетилову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Варто зазначити, що до цього Решетилова була уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

"Дякую парламентарям за ухвалення мого законопроєкту про військового омбудсмана. Це про реальний захист прав наших воїнів. Закон уже підписано й опубліковано. Сьогодні я підписав указ, щоб закон запрацював, - указ про створення Офісу військового омбудсмана", - зазначив Зеленський.

Також глава держав затвердив положення про Офіс військового омбудсмена.

Він буде постійним допоміжним органом при президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони - чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Зазначається, що військовий омбудсмен розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження військової служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки та напрацьовувати рішення. Він щороку звітуватиме президенту й Верховній Раді.

"Попереду - запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо те, що посилює воїнів у нашій армії", - додав Зеленський.

Що відомо проОльгу Решетилову

Ольга Решетилова є співзасновником фонду підтримки української армії "Повернись живим". Вона відповідала за координацію роботи фонду з силовими структурами та безпосередньо силами та засобами антитерористичної операції на сході України.

Решетилова неодноразово відвідувала українських військовослужбовців у зоні ведення бойових дій, де стикалася із порушеннями прав людини. У 2015 році вона пішла з "Повернись живим" і зайнялася журналістськими та громадськими розслідуваннями порушень у секторі безпеки.

У 2019 році Кабмін призначив Решетилову членом Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Закон про військового омбудсмена

Нагадаємо, створення інституції, яка має захищати права військовослужбовців, анонсували ще у грудні 2024 року.

Питання створення в Україні інституції військового омбудсмена стало ще більш актуальним після скандалу у 211-й понтонно-мостовій бригаді, де офіцери знущалися з військовослужбовців.

Законопроєкт про омбудсмена перебував у парламенті з травня 2025 року. У червні його вже ухвалили в першому читанні, а днями документ підтримали остаточно.

Як розповіла Ольга Решетилова, яка з 30 грудня 2024 року обіймає посаду уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців, Офіс військового омбудсмена запрацює після набрання чинності закону та підписання президентом указу про його створення.

Після цього військовий омбудсман розпочне приймати скарги військовослужбовців та проводити перевірки.

А вчора, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмана.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні