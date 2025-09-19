Зеленський призначив першого військового омбудсмена: хто ним став

Варто зазначити, що до цього Решетилова була уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

"Дякую парламентарям за ухвалення мого законопроєкту про військового омбудсмана. Це про реальний захист прав наших воїнів. Закон уже підписано й опубліковано. Сьогодні я підписав указ, щоб закон запрацював, - указ про створення Офісу військового омбудсмана", - зазначив Зеленський.

Також глава держав затвердив положення про Офіс військового омбудсмена.

Він буде постійним допоміжним органом при президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони - чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Зазначається, що військовий омбудсмен розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження військової служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки та напрацьовувати рішення. Він щороку звітуватиме президенту й Верховній Раді.

"Попереду - запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо те, що посилює воїнів у нашій армії", - додав Зеленський.