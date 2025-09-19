Зеленский назначил первого военного омбудсмена: кто им стал

Стоит отметить, что до этого Решетилова была уполномоченной президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

"Спасибо парламентариям за принятие моего законопроекта о военном омбудсмане. Это о реальной защите прав наших воинов. Закон уже подписан и опубликован. Сегодня я подписал указ, чтобы закон заработал, - указ о создании Офиса военного омбудсмена", - отметил Зеленский.

Также глава государств утвердил положение об Офисе военного омбудсмена.

Он будет постоянным вспомогательным органом при президенте Украины, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны - действующих военных, бойцов добровольческих формирований территориальных общин, резервистов на учениях, участников движения сопротивления в оккупации и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.

Отмечается, что военный омбудсмен будет решать проблемные вопросы прохождения военной службы и рассматривать жалобы, может назначать проверки и нарабатывать решения. Он ежегодно будет отчитываться президенту и Верховной Раде.

"Впереди - запуск института, системной работы. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем то, что усиливает воинов в нашей армии", - добавил Зеленский.