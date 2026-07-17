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Зеленський призначив нового т.в.о. голови СБУ

21:46 17.07.2026 Пт
1 хв
Повноваження отримав перший заступник голови відомства
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Олександр Поклад (facebook.com_zelenskyy.official)

У п'ятницю, 17 липня, український президент призначив Олександра Поклада тимчасово виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Володимира Зеленського №622/2026.

"Першому заступнику голови Служби безпеки України Покладу Олександру Валентиновичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України", - йдеться в указі президента.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ, генерал-майора Євгенія Хмару, виконувачем обов'язків міністра оборони.

Перед цим глава держави звільнив Михайла Федорова з посади очільника Міністерства оборони.

Причиною такого рішення стала неефективна взаємодія оборонного відомства з військовим керівництвом, зокрема з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Спершу Зеленський розглядав можливість призначення на посаду міністра оборони колишнього очільника МВС Ігоря Клименка.

Втім, ця кандидатура не знайшла достатньої підтримки ані серед суспільства, ані серед народних депутатів.

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Володимир ЗеленськийСлужба безпеки України