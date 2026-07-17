Зеленський призначив нового т.в.о. голови СБУ

Втім, ця кандидатура не знайшла достатньої підтримки ані серед суспільства, ані серед народних депутатів.

Причиною такого рішення стала неефективна взаємодія оборонного відомства з військовим керівництвом , зокрема з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Перед цим глава держави звільнив Михайла Федорова з посади очільника Міністерства оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Володимира Зеленського №622/2026.

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