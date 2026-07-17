Зеленский назначил нового врио главы СБУ

"Первому заместителю главы Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе президента.

Напомним, накануне Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмару, исполняющим обязанности министра обороны.

Перед этим глава государства уволил Михаила Федорова с должности главы Министерства обороны.

Причиной такого решения стало неэффективное взаимодействие оборонного ведомства с военным руководством, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.