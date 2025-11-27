ua en ru
Политика
Зеленский отправил бывшего секретаря СНБО послом в Сербию

Киев, Четверг 27 ноября 2025 22:27
Зеленский отправил бывшего секретаря СНБО послом в Сербию Фото: Александр Литвиненко (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко послом Украины в Сербии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы украинского государства №866/2025.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сербия", - сказано в указе.

При этом еще одним указом Зеленский уволил с должности посла Украины в Сербии Владимира Толкача.

Что известно о Литвиненко

Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве. В 1994 году он окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России (по специальности "прикладная математика"). Позже, в 2009 году, получил диплом юриста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

В 2013 году окончил Royal College of Defence Studies (RCDS) в Великобритании.

В 1994-1998 годах - офицер, старший офицер, главный специалист Главного управления правительственной связи СБУ.

С 1998 по 2005 год - старший консультант, а затем заместитель директора Национального института стратегических исследований (НИСИ).

В 2005-2007 годах работал в аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), был руководителем управления и экспертом комиссии по вопросам государственной безопасности.

В 2009-2010 - советник директора Института национальной безопасности при СНБО.

В 2010-2014 - заместитель директора НИСИ.

С 4 апреля 2014 по 13 августа 2019 - заместитель секретаря СНБО.

С августа 2019 по июль 2021 - директор НИСИ.

23 июля 2021 - назначен руководителем Службы внешней разведки Украины (СВРУ).

26 марта 2024 года Литвиненко был назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины. 18 июля 2025 года глава украинского государства уволил его с этой должности.

