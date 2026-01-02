Іващенко став новим головою ГУР: опубліковано указ

"Призначити Олега Івановича Іващенка начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - написано в указі.

Що відомо про нового очільника ГУР

Олег Іванович Іващенко народився 9 вересня 1969 року. Закінчив Київське вище загальновійськове командне училище, Національну академію оборони України, Університет економіки та права та Києво-Могилянську бізнес-школу.

З 2017 по 2019 роки - обіймав посаду першого заступника начальника ГУР, заступника начальника Генштабу ЗСУ з розвідки.

Від 2021 року одночасно виконував обов’язки помічника головнокомандувача ЗСУ.

У березні 2022 року - за участь у бойових діях був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Крім того, він має орден Данила Галицького.

26 березня 2024 року український президент своїм указом призначив Іващенка головою Служби зовнішньої розвідки України. Він також є членом Ставки верховного головнокомандувача та членом Ради національної безпеки і оборони.

Іващенко має військове звання генерал-лейтенанта.

Замість Буданова

Нагадаємо, що до цього з серпня 2020 року очолював ГУР МО Кирило Буданов. І за цей час здобув репутацію одного з найефективніших керівників української розвідки.

Він став наймолодшим генерал-лейтенантом в Україні та отримав звання Героя України за внесок у національну безпеку.

Втім, у п'ятницю, 2 січня стало відомо про те, що Буданов йде на іншу державну посаду. Зеленський запропонував йому стати головою Офісу президента і він погодився.

"Вважаю посаду керівника Офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність - в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави", - заявив Буданов.

Кадрові зміни

Кадрові перестановки стали наслідком потреби призначення нового керівника ОП після відставки Андрія Єрмака. Він подав заяву про звільнення 28 листопада на тлі повідомлень про обшуки, які провело НАБУ.

За даними джерел РБК-Україна, слідчі дії відбувалися в межах операції "Мідас" - розслідування щодо масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі".