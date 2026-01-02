Иващенко стал новым главой ГУР: опубликован указ

"Назначить Олега Ивановича Иващенко начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - написано в указе.

Что известно о новом руководителе ГУР

Олег Иванович Иващенко родился 9 сентября 1969 года. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, Национальную академию обороны Украины, Университет экономики и права и Киево-Могилянскую бизнес-школу.

С 2017 по 2019 годы - занимал должность первого заместителя начальника ГУР, заместителя начальника Генштаба ВСУ по разведке.

С 2021 года одновременно исполнял обязанности помощника главнокомандующего ВСУ.

В марте 2022 года - за участие в боевых действиях был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Кроме того, у него есть орден Даниила Галицкого.

26 марта 2024 года украинский президент своим указом назначил Иващенко главой Службы внешней разведки Украины. Он также является членом Ставки верховного главнокомандующего и членом Совета национальной безопасности и обороны.

Иващенко имеет воинское звание генерал-лейтенанта.

Вместо Буданова

Напомним, что до этого с августа 2020 года возглавлял ГУР МО Кирилл Буданов. И за это время получил репутацию одного из самых эффективных руководителей украинской разведки.

Он стал самым молодым генерал-лейтенантом в Украине и получил звание Героя Украины за вклад в национальную безопасность.

Впрочем, в пятницу, 2 января стало известно о том, что Буданов идет на другую государственную должность. Зеленский предложил ему стать главой Офиса президента и он согласился.

"Считаю должность руководителя Офиса президента как еще один рубеж ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность - в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства", - заявил Буданов.

Кадровые изменения

Кадровые перестановки стали следствием необходимости назначения нового руководителя ОП после отставки Андрея Ермака. Он подал заявление об увольнении 28 ноября на фоне сообщений об обысках, которые провело НАБУ.

По данным источников РБК-Украина, следственные действия проходили в рамках операции "Мидас" - расследование масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме".