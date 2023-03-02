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Зеленський призначив нового начальника Херсонської військової адміністрації

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Четвер 02 березня 2023 17:46
Зеленський призначив нового начальника Херсонської військової адміністрації Фото: Роман Мрочко (скріншот з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Мрочка новим начальником Херсонської міської військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження глави держави.

Іншим розпорядженням президент звільнив з посади начальника Херсонської МВА Галину Лугову.

Зазначимо, що раніше Роман Мрочко обіймав посаду заступника військового прокурора Південного регіону України.

Нагадаємо, 24 січня Зеленський своїми указами відправив у відставку голову Київської ОВА Олексія Кулебу, голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко, голову Запорізької ОВА Олександра Старуха, голову Сумської ОВА Дмитра Живицького та голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

7 лютого президент призначив новим головою Дніпропетровської області Сергія Лисака, Запорізької області Юрія Малашко та Херсонській області - Олександра Прокудіна.

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Херсонська область Володимир Зеленський
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