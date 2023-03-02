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Зеленский назначил нового начальника Херсонской военной администрации

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Четверг 02 марта 2023 17:46
Зеленский назначил нового начальника Херсонской военной администрации Фото: Роман Мрочко (скриншот с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Мрочко новым начальником Херсонской городской военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение главы государства.

Другим распоряжением президент уволил с должности начальника Херсонской ГВА Галину Луговую.

Ранее Роман Мрочко занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона Украины.

Напомним, 24 января Зеленский своими указами отправил в отставку главу Киевской ОВА Алексея Кулебу, главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, главу Запорожской ОВА Александра Старуха, главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого и главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

7 февраля президент назначил новым главой Днепропетровской области Сергея Лысака, Запорожской области Юрия Малашко и Херсонской области - Александра Прокудина.

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Владимир Зеленский Херсонская область
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