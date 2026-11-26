Нове призначення в командуванні ЗСУ

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Дмитра Ткаченка новим командувачем Сил підтримки Збройних сил України.

"Призначити Ткаченка Дмитра Васильовича командувачем Сил підтримки Збройних сил України", - йдеться у документі.

Іншим своїм указом президент звільнив з посади Сил підтримки Дмитра Герегу.

Спочатку Герега був призначений командувачем Сил підтримки наказом міністра оборони від 9 серпня 2021 року, а 4 березня 2024 року був звільнений указом президента з цієї посади.

У травні 2024 року Зеленський знову призначив командувачем Сил підтримки Збройних сил Дмитра Герегу.

Сили підтримки ЗСУ

Сили підтримки Збройних Сил України - це окремий рід сил, що об'єднує п'ять важливих компонентів:

інженерні війська,

війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБ захисту),

геопросторову підтримку,

гідрометеорологічну службу,

кінологічну службу.

Кожен із цих компонентів відіграє ключову роль у забезпеченні боєздатності української армії на фронті.